Фигередо провалил процедуру взвешивания перед боем с Бенавидесом

Бразилец Дейвисон Фигередо провалил процедуру взвешивания перед боем с американцем Джозефом Бенавидесом. Его вес превысил на 1 кг.

Поединок за вакантный титул в наилегчайшем весе UFC Fight Night 169 пройдет 29 февраля в Норфолке. Однако теперь Фигередо в любом случае не получит пояс, а 30 процентов его гонорара уйдет оппоненту.

На счету 35-летнего Бенавидеса 28 побед (8 — нокаутом) и пять поражений. У 32-летнего Фигередо 17 побед (8 — нокаутом) и одно поражение.