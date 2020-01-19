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Феррейра «задушил» Петтиса

06:40
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Экс-чемпион UFC в легкой весовой категории Энтони Петтис на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США) уступил Диего Феррейре. Бразилец победил американца во втором раунде удушающим приемом. В Twitter опубликовано видео решающего эпизода.

32-летний Петтис (22-10 в ММА) провел два поединка в полусредней весовой категории. В марте он нокаутировал Стивена Томпсона, а в августе потерпел поражение решением судей в бою с Нейтом Диасом. 35-летний Феррейра (17-2) одержал шестую победу подряд.

В главной схватке вечера ирландец Коннор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне. Бой пройдет в полусреднем весе — привычном для Ковбоя.

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