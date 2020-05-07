Фергюсон узнал результаты теста на коронавирус перед боем с Гэтжи

Американец Тони Фергюсон получил результаты теста на коронавирус, который он сдавал перед турниром UFC 249. Как сообщает ТАСС, у бойца не выявлено инфекции Covid-19, поэтому он сможет провести бой против Джастина Гэтжи.

«У всех результат отрицательный», — сообщили в команде спортсмена.

Поединок Фергюсона (25-3) и Гэтжи (21-2) пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).