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Фергюсон узнал результаты теста на коронавирус перед боем с Гэтжи

00:18
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Американец Тони Фергюсон получил результаты теста на коронавирус, который он сдавал перед турниром UFC 249. Как сообщает ТАСС, у бойца не выявлено инфекции Covid-19, поэтому он сможет провести бой против Джастина Гэтжи.

«У всех результат отрицательный», — сообщили в команде спортсмена.

Поединок Фергюсона (25-3) и Гэтжи (21-2) пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8412515

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