Фергюсон уверен в своей победе на UFC 249

Американский боец ММА Тони Фергюсон заявил, что одержит победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 249. Напомним, Тони должен был изначально драться на турнире с Хабибом Нурмагомедовым, однако поединок сорвался из-за пандемии коронавируса.

— Я отправился на The Ultimate Fighter, и я выиграл с весом 170 фунтов. Это был турнир, — приводит MMA Fighting слова Фергюсона. — Так что не важно, кого вы поставите против меня. Я пойду туда и сделаю все возможное. Победа или поражение, я собираюсь стать чертовым победителем.

Поединок Фергюсона (25-3) и Гэтжи (21-2) пройдет в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).