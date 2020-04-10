Фергюсон шокирован переносом турнира UFC 249

Американский боец Тони Фергюсон признался, что был шокирован новостью об отмене турнира UFC 249 из-за пандемии коронавирусной инфекции.

— Я уверен, что для этого есть веская причина, давайте будем реалистами. Мне же нужно продолжать сохранять веру, нужно держаться.

Я просто намерен собирать трофеи и продолжать делать то же самое, что и раньше, — цитирует Фергбсона The Orange County Register. — Каждое утро я просыпаюсь, читаю молитву, обнимаю своего сына, целую жену и работаю над собой. Не перестану улыбаться и тренироваться, буду стараться изо всех сил.

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но действующий чемпион, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи и планировали провести турнир на закрытом острове.

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