«Он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию». Фергюсон жестко прошелся по Хабибу

Боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал введение Хабибом Нурмагомедовым новой весовой категории в своей лиге Eagle MMA.

«Старый жиробас продолжает налегать на всякие вкусняшки. Неужели он не понимает, что вся эта дрянь сразу откладывается в его бедрах? Ха-ха — он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию. Что за недоумок!» — написал Фергюсон в Twitter.

Ранее Нурмагомедов в своей лиге Eagle MMA ввел промежуточную весовую категорию до 75 килограммов.