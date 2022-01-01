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«Он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию». Фергюсон жестко прошелся по Хабибу

19:15
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Боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал введение Хабибом Нурмагомедовым новой весовой категории в своей лиге Eagle MMA.

«Старый жиробас продолжает налегать на всякие вкусняшки. Неужели он не понимает, что вся эта дрянь сразу откладывается в его бедрах? Ха-ха — он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию. Что за недоумок!» — написал Фергюсон в Twitter.

Ранее Нурмагомедов в своей лиге Eagle MMA ввел промежуточную весовую категорию до 75 килограммов.

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Иван Шитик все материалы автора
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