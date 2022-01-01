«Он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию». Фергюсон жестко прошелся по Хабибу
19:15
Боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал введение Хабибом Нурмагомедовым новой весовой категории в своей лиге Eagle MMA.
«Старый жиробас продолжает налегать на всякие вкусняшки. Неужели он не понимает, что вся эта дрянь сразу откладывается в его бедрах? Ха-ха — он настолько жирный, что ему пришлось ввести новую весовую категорию. Что за недоумок!» — написал Фергюсон в Twitter.
Ранее Нурмагомедов в своей лиге Eagle MMA ввел промежуточную весовую категорию до 75 килограммов.
Читайте также
Cборную России по хоккею сняли с рейса в Канаде после МЧМ: виноваты чехи, алкоголь, сигареты и нарушение масочного режима
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю