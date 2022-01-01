Экс-боец UFC рассказал, что спал с мужчиной для продвижения карьеры

Бывший боец UFC Есинори Хори рассказал о том, что совершил половой акт с мужчиной, чтобы помочь своей карьере в ММА.

«Пять лет назад, когда я был с другом, мне сказали, что я могу получить деньги за половой акт. Я последовал за ним, мне сказали закрыть лицо. Меня обманывали разными способами. У меня не было денег, и я действительно хотел заниматься боевыми искусствами самостоятельно. Я получил 155 евро менее чем за час, но это было довольно много!

Сейчас это довольно болезненно, но пока я жив, я могу следовать своим мечтам. И мне нравятся женщины. Я заработал деньги, чтобы жить, чтобы заниматься боевыми искусствами», — приводит слова Хори The Sun.

На счету 26-летнего Хори один бой в UFC — в 2019 году он проиграл техническим нокаутом Хакиму Даводу. Сейчас он выступает в японском промоушене Rizin, где одержал три победы в трех боях.