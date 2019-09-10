Фергюсон рассказал о стычке с командой Хабиба в отеле

Американский боец ММА Тони Фергюсон рассказал, как он сталкивался в отеле с представителями Хабиба Нурмагомедова.

Американец утверждает, что, когда он заселился в отель, его окружила команда Хабиба вместе с самим россиянином, а менеджер Нурмагомедова Али Абдельазиз пытался запугать его. Он не уточняет, когда именно это произошло.

— Я подумал: «Мужик, что за ****?» (пропущено нецензурное слово — прим. «СЭ»). Потом у меня была еще одна стычка с ними. Эти ребята просто — кучка хулиганов. Али Абдельазиз и я обменялись несколькими словами не так давно, и он знает, с кем имеет дело, — цитирует Фергюсона MMAJunkie.

Также Фергюсон рассказал о встрече с тренером Хабиба Хавьером Мендесом.

— Двери лифта открылись, и на меня посмотрел Мендес. Я не знал, кто он. Я понял, что это тренер. Он посмотрел на меня и сказал что-то вроде: «Пффф. Это он?». Я прошел мимо и понял это. Я подумал: «Чувак, что за ***?» (пропущено нецензурное слово — прим. «СЭ»).

Ранее сообщалось, что Фергюсон может стать следующим соперником Хабиба. В своем последнем поединке россиянин победил Дастина Порье.