Джигурда: «Моргенштерн мне не соперник»

Российский шоумен Никита Джигурда отказался от идеи проведения боя против музыканта Алишера Моргенштерна.

«Послушайте, у нас разные весовые категории с Моргенштерном, — сказал Джигурда в интервью «СЭ» после пресс-конференции «Нашего Дела». — На «Короле Ринга» я победил Серегу-рэпера, который тоже и моложе на 15 лет, и тяжелее на 10 кг, и шел три боя без поражений. Тогда все три судьи отдали мне победу.

Моргенштерн [мне] не соперник, и вообще, это юное поколение, на которых гонят, не они же ведь виноваты. Когда вместо системы образования ввели ЕГЭ... У каждого времени есть свои символы. Естественно, что я бы выбрал бой с [адвокатом] Жориным, [а не с Моргенштерном]".

В конце августа 60-летний Джигурда подписал контракт с поп-ММА-организацией «Наше Дело». В ближайшее время состоится его дебютный бой в клетке.