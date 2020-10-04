Фелипе победил Де Кастро на UFC Fight Night

В со-главном поединке турнира UFC Fight Night бразилец Карлос Фелипе взял верх над Йорганом Де Кастро из Кабо-Верде. Бой проходил в рамках тяжелого веса.

25-летний бразильский спортсмен победил единогласным решением судей: 30:27, 30:27, 29:28. Для него это девятая победа при одном поражении. 32-летний Де Кастро потерпел второе поражение в ММА при шести победах.

UFC Fight Night. «Бойцовский остров», Абу-Даби (ОАЭ)

Основной кард

Средний вес, до 84,4 кг: Душко Тодорович (Сербия) победил Декуана Таунсенда (США) — технический нокаут (удары), 2-й раунд, 3:15

Легчайший вес, до 61,7 кг: Кайлер Филлипс (США) победил Камерона Элса (Англия) — технический нокаут (удары, удары локтями) — 2-й раунд, 0:44

Легчайший вес, до 61,7 кг (женщины): Жермейн де Рандами (Голландия) победила Джулианну Пенью (США) — сабмишен (гильотина), 3-й раунд, 3:25.

Тяжелый вес, до 120,7 кг: Карлос Фелипе (Бразилия) победил Йоргана Де Кастро (Кабо-Верде) — единогласное решение судей (30:27, 30:27, 29:28)