Фелдер победил Барбозу раздельным решением судей на турнире UFC 242

В со-главном событии турнира UFC 242 бразильский легковес Эдсон Барбоза провел поединок с Полом Фелдером. По окончанию боя были оглашены судейские записки. Раздельным решением они отдали победу Фелдеру: 27:30, 29:28, 30:27.

В прошлый раз Фелдер дрался с Барбозой еще в 2015 году. Встреча с бразильцем стала первым поражением в карьере «Ирландского Дракона», который уступил сопернику единогласным решением судей.

В главном бою вечера встретятся чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион Дастин Порье.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника —4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь