Федор Емельяненко выразил симпатию Усику

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, что украинский боксер Александр Усик интересен ему и как спортсмен, и как человек.

- Да, я смотрю бокс. А отмечу Александра Усика. Мне нравится его стиль боя и его поведение. Он располагает к себе, он интересен мне и как боксер, и как человек, — отметил Емельяненко в интервью «РИА Новости».

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге. В тяжелом весе украинец одержал две победы.