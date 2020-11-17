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Федор Емельяненко выразил симпатию Усику

10:59
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Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, что украинский боксер Александр Усик интересен ему и как спортсмен, и как человек.

- Да, я смотрю бокс. А отмечу Александра Усика. Мне нравится его стиль боя и его поведение. Он располагает к себе, он интересен мне и как боксер, и как человек, — отметил Емельяненко в интервью «РИА Новости».

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Усик одержал 18 побед на профессиональном ринге. В тяжелом весе украинец одержал две победы.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201117/emelyanenko-1584920994.html

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