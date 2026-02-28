Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

28 февраля, 17:07

Федор Емельяненко стал почетным президентом Союза ММА России

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Российский боец Федор Емельяненко назначен почетным президентом Союза ММА России. Решение было принято 28 февраля в ходе голосования, состоявшегося на выборах президента Союза ММА России.

Президентом Союза ММА России стал Сергей Фатеев.

Емельяненко завершил свою спортивную карьеру в 2023 году. Он является четырехкратным чемпионом Pride FC и двукратным чемпионом RINGS. В ММА россиянин одержал 40 побед (16 — нокаутом) и потерпел 7 поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Федор Емельяненко
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
России готовы отдать право проведения чемпионатов мира и Европы по водным видам спорта
Братья Миранчуки заговорили про пляж и море, Карпин — про прессинг Буркина-Фасо и травмы, а Ибрагимов готовится к дебюту. Что сейчас происходит в сборной России 
Гашек потребовал изменить формат Матча звезд НХЛ из-за россиян
Песков выразил надежду на возобновление переговоров по Украине. Главные тезисы
МИД РФ выразил соболезнования семьям погибших при атаке на суда в Азовском море
Отдыхавшие в российском лагере «Зарница» дети попали в больницу
Популярное видео
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бой Мокаева на совместном турнире RCC и Karate Combat в Екатеринбурге отменен

Фатеев избран президентом Союза ММА России
Новости
RSS RSS
Все новости