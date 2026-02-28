Федор Емельяненко стал почетным президентом Союза ММА России

Российский боец Федор Емельяненко назначен почетным президентом Союза ММА России. Решение было принято 28 февраля в ходе голосования, состоявшегося на выборах президента Союза ММА России.

Президентом Союза ММА России стал Сергей Фатеев.

Емельяненко завершил свою спортивную карьеру в 2023 году. Он является четырехкратным чемпионом Pride FC и двукратным чемпионом RINGS. В ММА россиянин одержал 40 побед (16 — нокаутом) и потерпел 7 поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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