15-летний чемпион мира по ММА Садуллоев погиб в драке в Таджикистане

15-летний боец ММА Мухаммадали Садуллоев погиб в Таджикистане в результате конфликта с другими подростками, сообщает портал «Азия плюс» со ссылкой на федерацию смешанных единоборств страны и тренера спортсмена Камола Валиева.

Отмечается, что трагедия произошла в ночь с 11 на 12 января в компьютерном клубе в Кулябе. В ходе конфликта Садуллоев получил удар ножом в область сердца. Еще два человека с ранениями находятся в больнице. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых и проводят расследование.

Садуллоев является победителем молодежного чемпионата мира по ММА 2024 года. В 2025-м он выиграл чемпионат Таджикистана по смешанным единоборствам.