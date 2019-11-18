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Федор Емельяненко: «Продолжаю карьеру с благословения батюшки»

16:33
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал, как и почему решил продолжать карьеру.

— Жена, конечно, очень переживает. Она давно мечтает, что я закончу карьеру. Сначала она согласилась, чтобы я продолжил выступать, а потом говорит: давай если батюшка тебя благословит, то я согласна, чтобы ты дальше дрался. Но только если он благословит. Я удивился: ты же вроде уже согласилась. В итоге я пошел к батюшке, и он сказал, что не видит никаких проблем: выходи, бейся, побеждай. Я сказал жене, она была в шоке, думала, что батюшка не даст благословение. Но он дал, и поэтому я продолжаю карьеру, — сказал Емельяненко. (Михаил Потапов)

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