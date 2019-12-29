Федор Емельяненко: «Пока нет мыслей о том, с кем бы хотелось провести бой»

Российский боец ММА Федор Емельяненко, выступающий в тяжелом весе, отметил, что пока не думал о завершении карьеры. На турнире Bellator 237 в Японии он нокаутировал в первом раунде Куинтона «Рэмпейджа» Джексона.

— Посмотрим. Все будет зависеть от разных факторов, — сказал после боя Емельяненко. — Я хочу вернуться домой, провести время с семьей. А потом будем анализировать, смотреть. Идет разговор о двух боях? Пока нет мыслей о том, с кем бы хотелось провести бой.

Чем буду заниматься после окончания карьеры? Уже сейчас есть у меня команда, которая успешно выступает в Bellator в Америке. Молодежь будет биться в Японии. Мы ими занимаемся. Также у нас есть ребята в России — их тоже развиваем.