Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

«Не выставлять всякую дрянь». Федор Емельяненко объяснил, за что критикует блогеров

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Федор Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Знаменитый боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» подробно объяснил, почему считает проблемой, что современные дети хотят стать блогерами.

— Возвращаясь к вашей встрече с детьми в Старом Осколе. Вы сказали, что это огромная проблема — что дети хотят стать блогерами, а не получить профессию. Как я это понял: хотят заниматься тем, к чему не требуется никакой специальной подготовки.

— Все верно.

— Не тем, для чего нужно учиться, чтобы получить навык. Я вас правильно понял?

— Приблизительно. У нас кто сейчас блогер? Ко мне вот в спортзале подошел парень, сказал: «Здравствуйте, Федор, я блогер, у меня 16 миллионов подписчиков». Наверное, подумал, что это произведет на меня какое-то впечатление. «Здравствуйте, что я вам еще могу сказать». «А я вот хочу то». «Извини, дорогой, я немножко другими понятиями живу, поэтому мне неинтересно, сколько миллионов [подписчиков], и мне вообще неинтересно это направление». Нас Господь создал, чтобы мы трудились. Допустим, я в спорте двигаюсь. Хотя сейчас и в других направлениях. Но если Господь меня сюда поставил, я стараюсь максимально хорошо делать свою работу. Не языком привлекать к себе внимание, а мастерством.

Слава Богу, ребята так же. Вадима Немкова любят не за то, что он поливает грязью соперников, а за то, что человек честный, порядочный, живет семьей, спортом, бизнес у Вади есть — и у других ребят тоже. Важнее всего сердце свое оставить чистым, очистить его от мерзости. Снова приведу цитату патриарха Павла: «Будем людьми и никогда нелюдьми».

— То есть вы большое о моральной стороне вопроса...

— А это везде, это всегда. Особенно это касается людей, которые как бы несут веру. Который крест надел больше, чем у батюшки... Но за этот крест гораздо тяжелее будет отвечать. Потому что ты должен соответствовать тому, что ты надел. Хотя бы стараться.

— Если взять в пример Сергея Лодыгу, который вам дом строил... Кстати, дом уже готов?

— Да. Спасибо Сергею, спасибо кировским ребятам. Дом закончили.

— Он же, по сути, тоже блогер, не только строитель.

— Это реклама. Это использовалось как реклама, как привлечение внимания к его работе.

— Но вы за блогера его считаете? У него же есть канал на YouTube.

— Это человек труда. И он свою работу показывает, чтобы быть востребованным. А не выставляет всякую дрянь, что-то вызывающее, чтобы иметь 15-16 миллионов подписчиков и получать в 1000 раз больше денег, чем человек, который трудится сталеваром, дояркой, дальнобойщиком, кем угодно.

Федор Емельяненко стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;.«На бесовском языке не разговариваю. И на мерзость не ведусь». Большое интервью Федора Емельяненко

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Федор Емельяненко
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Кто-то должен поставить эту диву на место». Американка Пегула жестко раскритиковала россиянку Мирру Андрееву
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
Олег Романцев: «Расставаясь со сборной, Месси плакал. А Глушенков...»
Популярное видео
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Магомедов — о бое с Мохнаткиным на Ural FC: «Не люблю бить своих. Но выбора нет, только Миша согласился»

Кавалейро не сделал вес перед боем с Ахмедовым на турнире Ural FC
Новости
RSS RSS
Все новости