«Не выставлять всякую дрянь». Федор Емельяненко объяснил, за что критикует блогеров

Знаменитый боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» подробно объяснил, почему считает проблемой, что современные дети хотят стать блогерами.

— Возвращаясь к вашей встрече с детьми в Старом Осколе. Вы сказали, что это огромная проблема — что дети хотят стать блогерами, а не получить профессию. Как я это понял: хотят заниматься тем, к чему не требуется никакой специальной подготовки.

— Все верно.

— Не тем, для чего нужно учиться, чтобы получить навык. Я вас правильно понял?

— Приблизительно. У нас кто сейчас блогер? Ко мне вот в спортзале подошел парень, сказал: «Здравствуйте, Федор, я блогер, у меня 16 миллионов подписчиков». Наверное, подумал, что это произведет на меня какое-то впечатление. «Здравствуйте, что я вам еще могу сказать». «А я вот хочу то». «Извини, дорогой, я немножко другими понятиями живу, поэтому мне неинтересно, сколько миллионов [подписчиков], и мне вообще неинтересно это направление». Нас Господь создал, чтобы мы трудились. Допустим, я в спорте двигаюсь. Хотя сейчас и в других направлениях. Но если Господь меня сюда поставил, я стараюсь максимально хорошо делать свою работу. Не языком привлекать к себе внимание, а мастерством.

Слава Богу, ребята так же. Вадима Немкова любят не за то, что он поливает грязью соперников, а за то, что человек честный, порядочный, живет семьей, спортом, бизнес у Вади есть — и у других ребят тоже. Важнее всего сердце свое оставить чистым, очистить его от мерзости. Снова приведу цитату патриарха Павла: «Будем людьми и никогда нелюдьми».

— То есть вы большое о моральной стороне вопроса...

— А это везде, это всегда. Особенно это касается людей, которые как бы несут веру. Который крест надел больше, чем у батюшки... Но за этот крест гораздо тяжелее будет отвечать. Потому что ты должен соответствовать тому, что ты надел. Хотя бы стараться.

— Если взять в пример Сергея Лодыгу, который вам дом строил... Кстати, дом уже готов?

— Да. Спасибо Сергею, спасибо кировским ребятам. Дом закончили.

— Он же, по сути, тоже блогер, не только строитель.

— Это реклама. Это использовалось как реклама, как привлечение внимания к его работе.

— Но вы за блогера его считаете? У него же есть канал на YouTube.

— Это человек труда. И он свою работу показывает, чтобы быть востребованным. А не выставляет всякую дрянь, что-то вызывающее, чтобы иметь 15-16 миллионов подписчиков и получать в 1000 раз больше денег, чем человек, который трудится сталеваром, дояркой, дальнобойщиком, кем угодно.