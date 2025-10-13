Магомедов — о бое с Мохнаткиным на Ural FC: «Не люблю бить своих. Но выбора нет, только Миша согласился»

Россиянин Руслан Магомедов поделился ожиданиями от своего боя со своим соотечественником Михаилом Мохнаткиным.

Этот поединок будет со-главным в рамках турнира «Ural FC X Ozon», который пройдет 17 октября в Каспийске во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева.

«Я долго не выступал — года 3-4. Все мне говорят: «Зачем тебе это нужно?». Руки чешутся, если честно. Все бойцы поймут. Хочу себя проверить, посмотреть, могу ли я в 39 лет показать хороший бой. Я, конечно, не хотел бы выходить на поединок с Мишей. Не люблю выступать со своими ребятами, а люблю драться с иностранцами. Но выбора нет. Только Миша согласился провести со мной бой. Видимо, по старой дружбе. Он отличный парень. Посмотрим, что получится. Ну не люблю я своих бить. Говорю: «Ну дай мне кого то заморского и сочного, чтобы я ему богатырскую дурь показал». А своих как-то... Только вполсилы рука поднимается», — сказал боец.

Последний бой экс-бойца UFC Магомедова прошел в июле 2021 года. Кроме UFC, он выступал в АСА, Fight Nights, S-70, ProFC.

Мохнаткин ранее выступал в АСА, Fight Nights, S-70, а также в RCC и PFL. В последний раз он выходил в октагон в декабре 2023 года.