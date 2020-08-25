Федор Емельяненко может завершить карьеру боем в Москве

Легендарный боец Федор Емельяненко может окончательно завершить карьеру на турнире Bellator в Москве.

— Да, мы планируем, что свой последний поединок Федор проведет в Москве, — цитирует ТАСС президента организации Скотт Кокер.

Ранее сообщалось, что 43-летний Емельяненко может провести свой следующий бой в конце текущего года. Его соперником должен будет стать Фабрицио Вердум. На счету Федора — 39 побед и 6 поражений в карьере.