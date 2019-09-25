Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Федор Емельяненко может выступить на турнире Bellator в России

09:48
Теги:

Российский боец Федор Емельяненко проведет поединок в России в рамках турнира Bellator. Об этом сообщил президент промоушена Скотт Кокер.

— Россия — интересная территория. У нас есть несколько предложений. Я правда думаю, что Федор выступит в России, и это совпадет с запуском Bellator, — написал Кокер в Twitter.

Ранее стало известно, что 42-летний Емельяненко может провести прощальный бой 29 декабря в Японии. В своем последнем бою в январе 2019 года он проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру за 35 секунд.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир