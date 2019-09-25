Федор Емельяненко может выступить на турнире Bellator в России

Российский боец Федор Емельяненко проведет поединок в России в рамках турнира Bellator. Об этом сообщил президент промоушена Скотт Кокер.

— Россия — интересная территория. У нас есть несколько предложений. Я правда думаю, что Федор выступит в России, и это совпадет с запуском Bellator, — написал Кокер в Twitter.

Ранее стало известно, что 42-летний Емельяненко может провести прощальный бой 29 декабря в Японии. В своем последнем бою в январе 2019 года он проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру за 35 секунд.