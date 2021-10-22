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Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон: время начала боя и где смотреть прямую трансляцию

22 октября, 21:00
Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Поединок Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон станет главным событием турнира Bellator 269. Вечер в Москве состоится в субботу, 23 октября.

Начало главного боя ориентировочно в 23.30.

«СЭ» проведет трансляцию поединка.

Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон: онлайн-трансляция боя Bellator в Москве

Трансляцию турнира можно посмотреть на платном сервисе «Okko Спорт».

Турнир начнется в 19.00, бои основного карда стартуют в 22.00.

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