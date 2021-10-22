Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон: время начала боя и где смотреть прямую трансляцию
22 октября, 21:00
Поединок Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон станет главным событием турнира Bellator 269. Вечер в Москве состоится в субботу, 23 октября.
Начало главного боя ориентировочно в 23.30.
«СЭ» проведет трансляцию поединка.
Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон: онлайн-трансляция боя Bellator в Москве
Трансляцию турнира можно посмотреть на платном сервисе «Okko Спорт».
Турнир начнется в 19.00, бои основного карда стартуют в 22.00.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю