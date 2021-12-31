Федор Емельяненко хочет провести бой-реванш против Бейдера
19:42
Прославленный российский боец ММА Федор Емельяненко хотел бы провести следующий бой против американца Райана Бейдера.
«Федор сам сказал мне об этом. Если Бейдер победил Молдавского, то Федор хочет встретиться с ним. Так он и сказал», — заявил президент Bellator Скотт Кокер MMA Junkie.
Ранее стало известно, что с Бейдером за пояс в тяжелом весе должен подраться ученик Федора — Валентин Молдавский, который мог уступить Емельяненко право встретиться с Райаном.
Напомним, что Федор Емельяненко в январе 2019 года дрался с Райаном Бейдером за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе, и американский боец за 35 секунд отправил «Последнего императора» в нокаут.
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