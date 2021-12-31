Федор Емельяненко хочет провести бой-реванш против Бейдера

Прославленный российский боец ММА Федор Емельяненко хотел бы провести следующий бой против американца Райана Бейдера.

«Федор сам сказал мне об этом. Если Бейдер победил Молдавского, то Федор хочет встретиться с ним. Так он и сказал», — заявил президент Bellator Скотт Кокер MMA Junkie.

Ранее стало известно, что с Бейдером за пояс в тяжелом весе должен подраться ученик Федора — Валентин Молдавский, который мог уступить Емельяненко право встретиться с Райаном.

Напомним, что Федор Емельяненко в январе 2019 года дрался с Райаном Бейдером за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе, и американский боец за 35 секунд отправил «Последнего императора» в нокаут.