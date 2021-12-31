Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Федор Емельяненко хочет провести бой-реванш против Бейдера

19:42
Теги:

Прославленный российский боец ММА Федор Емельяненко хотел бы провести следующий бой против американца Райана Бейдера.

«Федор сам сказал мне об этом. Если Бейдер победил Молдавского, то Федор хочет встретиться с ним. Так он и сказал», — заявил президент Bellator Скотт Кокер MMA Junkie.

Ранее стало известно, что с Бейдером за пояс в тяжелом весе должен подраться ученик Федора — Валентин Молдавский, который мог уступить Емельяненко право встретиться с Райаном.

Напомним, что Федор Емельяненко в январе 2019 года дрался с Райаном Бейдером за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе, и американский боец за 35 секунд отправил «Последнего императора» в нокаут.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Куда сходить всей семьей в новогодние праздники в Москве?
Раздетого ребенка без сознания нашли в лесу под Ижевском
0
Реклама