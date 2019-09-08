Федерация хоккея России поздравила Хабиба с победой над Порье

Федерация хоккея России поздравила бойца Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC 242. Россиянин в главном бое вечера победил удушающим приемом в третьем раунде Дастина Порье.

— 28 из 28! C победой! Болели и не сомневались в исходе боя, — написала в Twitter ФХР, прикрепив к сообщению хэштег #снамироссия.