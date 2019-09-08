Федерация хоккея России поздравила Хабиба с победой над Порье
16:24
Федерация хоккея России поздравила бойца Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC 242. Россиянин в главном бое вечера победил удушающим приемом в третьем раунде Дастина Порье.
— 28 из 28! C победой! Болели и не сомневались в исходе боя, — написала в Twitter ФХР, прикрепив к сообщению хэштег #снамироссия.
2??8?? из 2??8??! C победой, @TeamKhabib! Болели и не сомневались в исходе боя ??— Хоккей России (@russiahockey) September 8, 2019
?#снамироссия pic.twitter.com/vd4GYYqhZ9
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