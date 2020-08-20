«Это опыт, который не приобретете нигде». Петр Ян рассказал о своих уличных драках

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на пресс-конференции в Омске рассказал, что уличные драки закалили его характер.

— В Омске я с 15 лет, — сказал Ян. — Характер закалялся на улице. У меня на улице много поединков. Не меньше, чем в профессиноальном и любительском спорте. Это тот опыт, который вы не приобретете нигде.

— По поводу ваших боев на улице, — сказал Яну журналист. — У меня есть знакомый, который когда-то с вами встретился, а сейчас очень этим гордится.

— Чем закончилось? — уточнил ведущий пресс-конференции.

— Разумеется, победой Петра Яна.

— Где встретились-то? Где встретились? — спросил Ян.

— Я, если честно, сейчас уже не вспомню.

— Он не захотел рассказывать... (Илья Андреев)