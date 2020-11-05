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«Это обесценивание звания Героя. А почему мне тогда не дают?» Тактаров о предложении присвоить Хабибу звание Героя РФ

14:31
Олег Тактаров. Фото Instagram
Олег Тактаров. Фото Instagram
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Российский боец Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение депутата Гаджимурада Омарова предоставить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.

— Знаете, мои товарищи из Ростова, с которыми я фестивали делаю, мне написали, что они направляют такой же запрос (на присвоение звания Героя России — «СЭ»), только по поводу меня, — заявил «СЭ» Тактаров. — А почему мне героя не дают, на самом деле?

Равноценны ли заслуги? Как они могут быть равноценны? Я что, пытался разломить страну на две части?

Как я к этому отношусь? Обесценивание звания героя. (Севастиан Терлецкий)

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