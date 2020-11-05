«Это обесценивание звания Героя. А почему мне тогда не дают?» Тактаров о предложении присвоить Хабибу звание Героя РФ
14:31
Российский боец Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение депутата Гаджимурада Омарова предоставить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
— Знаете, мои товарищи из Ростова, с которыми я фестивали делаю, мне написали, что они направляют такой же запрос (на присвоение звания Героя России — «СЭ»), только по поводу меня, — заявил «СЭ» Тактаров. — А почему мне героя не дают, на самом деле?
Равноценны ли заслуги? Как они могут быть равноценны? Я что, пытался разломить страну на две части?
Как я к этому отношусь? Обесценивание звания героя. (Севастиан Терлецкий)