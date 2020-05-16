«Это бой, который я хочу». Гэтжи ждет встречи с Хабибом

Американский боец ММА, временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи считает, что в сентябре может пройти его бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее Дана Уайт сказал то же самое в отношении даты этого боя.

— Это бой, который я хочу, — цитирует ESPN Гэтжи. — Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас.