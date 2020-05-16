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«Это бой, который я хочу». Гэтжи ждет встречи с Хабибом

01:25
Джастин Гэтжи. Фото Instagram
Джастин Гэтжи. Фото Instagram
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Американский боец ММА, временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи считает, что в сентябре может пройти его бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее Дана Уайт сказал то же самое в отношении даты этого боя.

— Это бой, который я хочу, — цитирует ESPN Гэтжи. — Это бой, который я заработал и заслужил. Это единственный бой для меня сейчас.

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