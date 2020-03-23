Российский промоутер, глава лиги WTKF Владимир Хрюнов прокомментировал слова Абдулманапа Нурмагомедова о том, что бой его сына Хабиба с Тони Фергюсоном можно организовать в России и «есть промоутер по боксу, который готов принять этот бой».

— Я сказал, что готов организовать этот бой, но это было за три дня до распоряжения министерства спорта о запрете всех соревнований, — сказал Хрюнов. — А когда ограничения снимут, если это еще будет актуально — то немедленно вернемся к этому разговору. Потому что Хабиб — герой для нашей страны. Будет очень легко найти площадку и собрать людей. Все реально. Прямой контакт с Даной Уайтом есть, но пока мы все остановили. Нужно не фантазировать, а понимать, какая чудовищная опасность угрожает миру.

Шоу UFC 249, которое возглавит бой Нурмагомедов — Фергюсон, запланировано на 18 апреля. Место турнира еще не определено. (Михаил Потапов)