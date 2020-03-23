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«Есть прямой контакт с Даной Уайтом». Хрюнов — о бое Хабиб vs Фергюсон в России

18:40
Хабиб Нурмагомедов может подраться с Тони Фергюсоном в России. Фото UFC
Хабиб Нурмагомедов может подраться с Тони Фергюсоном в России. Фото UFC

Российский промоутер, глава лиги WTKF Владимир Хрюнов прокомментировал слова Абдулманапа Нурмагомедова о том, что бой его сына Хабиба с Тони Фергюсоном можно организовать в России и «есть промоутер по боксу, который готов принять этот бой».

Хабиб Нурмагомедов (слева) и&nbsp;Салим Мухдинов.Отец Хабиба: «У меня дома зал с 1992 года. Сын будет тренироваться там»

— Я сказал, что готов организовать этот бой, но это было за три дня до распоряжения министерства спорта о запрете всех соревнований, — сказал Хрюнов. — А когда ограничения снимут, если это еще будет актуально — то немедленно вернемся к этому разговору. Потому что Хабиб — герой для нашей страны. Будет очень легко найти площадку и собрать людей. Все реально. Прямой контакт с Даной Уайтом есть, но пока мы все остановили. Нужно не фантазировать, а понимать, какая чудовищная опасность угрожает миру.

Шоу UFC 249, которое возглавит бой Нурмагомедов — Фергюсон, запланировано на 18 апреля. Место турнира еще не определено. (Михаил Потапов)

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