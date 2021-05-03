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ESPN представил рейтинг лучших действующих бойцов MMA. Петр Ян — на 10-й строчке

08:44
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Издание ESPN на своем сайте опубликовало рейтинг лучших действующих бойцов MMА без учета весовых категорий.

На первом месте рейтинга расположился чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. Вторым стал Джон Джонс, который является лучшим бойцом, согласно рейтингу UFC. На третьем месте расположился Исраэль Адесанья, удерживающий пояс чемпиона UFC в среднем весе.

Дальше по списку места заняли Фрэнсис Нганну, Александр Волкановски, Ян Блахович, Дейвисон Фигейреду, Дастин Порье и Макс Холлоуэй. На 10-м месте расположились россиянин Петр Ян и Роберт Уиттакер.

Действующим чемпионом UFC в легчайшем весе является американец Алджамейн Стерлинг. Он не попал в рейтинг.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/

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