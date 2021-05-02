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Василевский — об оппоненте на RCC: «Он опаснее, чем Бархударян»

19:44
Вячеслав Василевский. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вячеслав Василевский. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский боец ММА Вячеслав Василевский прокомментировал предстоящий поединок с бразильцем Вискарде Андраде, назвав его более опасным бойцом, чем Давид Бархударян, с которым он подерется в июне.

«Он (Андраде) очень силен. Я сейчас могу это повторить. Он не только для меня опасен, но и для всех. Он достаточно силен и у него есть нокаутирующий удар, и достаточно нестандартный он — бой порой непонятно. Не сказать, что он какой-то суперударник, но бьет сильно, нападает неожиданно, поэтому он опасен своей нестандартностью. Ну и плюс, конечно же, у него тяжелый удар, а человек, который обладает тяжелым ударом, опасен для любого оппонента», — заявил Василевский в интервью «СЭ» до взвешивания перед турниром RCC 9 в Екатеринбурге.

«Вискарде Андраде, наверное, опаснее чем Давид Бархударян. Несмотря на то, что он постарше и проигрывал больше, но все равно он опаснее. Он дрался с серьезными бойцами», — заключил он.

Турнир RCC 9 с участием Василевского и Андраде состоится завтра в Екатеринбурге. Бой c Бархударяном пройдет 18 июня в Красноярске на турнире AMC Fight Nights 102.

(Ислам Бабаджанов)

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