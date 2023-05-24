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Ершов: «Боюсь за здоровье Александра Емельяненко и психику зрителей»

Алина Савинова
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Блогер Евгений Ершов поделился мнением о форме бойца ММА Александра Емельяненко.

«Форма Емельяненко? У меня примерно такая же скорость в пятом-шестом раунде, когда дорабатываешь на лапах, а тебе говорят: «Бей-бей». Очень надеюсь, что Александр просто прячет или копит свою форму. Надеюсь, увидеть на ринге Александра Емельяненко, а не то, что от него осталось. Если судить по тому, что было на пресс-конференции, с таким человеком я не хочу драться, потому что боюсь за его здоровье и психику людей. Это не спортсмен, а уже фрик, но выходит в спортивной лиге. Он является великим в прошлом спортсменом, у него великие братья и фамилия. На пресс-конференции хотел сказать ему: «Саша, может, хватит? Хочешь, отдам тебе свой гонорар, если туго с деньгами?» Но человек не сдается», — приводит «РБ Спорт» слова Ершова.

Поединок между Александром Емельяненко и Ершовым пройдет 26 мая в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Ранее стало известно, что Емельяненко получил медицинский допуск к этому бою.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sopernik-emel-yanenko-evgenij-ershov-boyus-za-zdorov-e-aleksandra-i-psihiku-zritelej/
Александр Емельяненко
Евгений Ершов
ММА
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