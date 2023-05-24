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Сегодня, 17:33

Журова оценила потенциал бойца ММА Монсона стать депутатом Госдумы РФ

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на заявление бойца ММА Джеффа Монсона о том, что в будущем он планирует стать депутатом Госдумы РФ.

«Возможно, он еще не понимает нюансов работы в Госдуме РФ. Многие известные люди и спортсмены, которые избирались раньше, начинают отказываться, поскольку приходится уходить из профессиональной деятельности. Монсону нужно будет пройти конкуренцию, но здесь нужно быть профессионалом. Я не знаю его компетенций», — приводит ТАСС слова Журовой.

23 мая Монсон отказался от паспорта гражданина США, который сдал в американском консульстве в Стамбуле. В 2018 году 52-летний Монсон стал гражданином Российской Федерации и в сентябре этого же года вступил в должность депутата подмосковного Красногорска.

Источник: https://tass.ru/sport/17833149
Джефф Монсон
Светлана Журова
ММА
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