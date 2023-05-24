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Резников: «Умар Нурмагомедов лучше борется, чем Двалишвили и Стерлинг»

Алина Савинова
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Казахстанский боец ММА Артем Резников поделился мыслями о дальнейшей карьере россиянина Умара Нурмагомедова в UFC.

«Я думаю, Умар Нурмагомедов в скором времени станет чемпионом UFC. Его борьба лучше, чем у Мераба Двалишвили и Алджамейна Стерлинга. Это два лучших бойца дивизиона. Думаю, Умар лучше борется. Я бы посмотрел его бой против Двалишвили. Мне кажется, Мераб сильнее Стерлинга», — цитирует Резникова Metaratings.ru.

27-летний Нурмагомедов провел 16 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. Ранее сообщалось, что на одном из ближайших турниров UFC россиянин может подраться с американцем Кори Сэндхагеном.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/reznikov-borba-umara-nurmagomedova-luchshe-chem-u-dvalishvili-i-sterlinga-253616/
Умар Нурмагомедов
ММА
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