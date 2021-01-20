Эмоции Умара Нурмагомедова после дебютной победы в UFC

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов одержал победу в дебютном поединке в рамках UFC. На турнире в Абу-Даби, он победил Сергея Морозова из Казахстана удушающим приемом во втором раунде.

Бой Нурмагомедова и Морозова состоялся в рамках легчайшей весовой категории.

В смешанных единоборствах Умар Нурмагомедов до боя с Морозовым одержал 12 побед в 12 поединках. Контракт с UFC он подписал в феврале.

25-летний Умар Нурмагомедов должен был дебютировать в UFC летом нынешнего года. Однако из-за смерти отца и тренера двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова — он решил перенести бой.