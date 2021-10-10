Агапова после победы над Мазо: «Команда из Казахстана, вы самые лучшие! Я люблю вас»
Эмоции Агаповой после победы над Мазо на UFC Vegas 39
01:01
Боец ММА Мария Агапова из Казахстана поделилась эмоциями от победы в поединке с колумбийкой Сабиной Мазо в рамках основного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).
«Команда из Казахстана, вы самые лучшие! Спасибо вам за поддержку, я люблю вас. Казахстан, алга!» — сказала Агапова после победы.
Бой был остановлен в третьем раунде. Агапова победила удушающим приемом со спины.
Это был второй поединок основного карда. В первом в рамках мужского легчайшего веса американец Крис Гутьеррес победил бразильца Фелипе Колареса раздельным решением судей.
24-летняя Агапова одержала десятую победу в ММА при двух поражения. У ее 24-летней соперницы девять побед и три поражения.
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