Агапова: «Я бы хотела вызвать Марину Мороз, потому что она несет в интервью всякое дерьмо про меня»
Агапова бросила вызов Мороз, которая обвинила ее в употреблении наркотиков
01:15
Боец UFC из Казахстана Мария Агапова бросила вызов украинке Марине Мороз.
«Я бы хотела вызвать Марину Мороз, потому что она несет в интервью всякое дерьмо про меня. Но обязательно подготовьте мне другую оппонентку, потому что я уверена, что она побоится биться со мной», — сказала Агапова после победы над колумбийкой Сабиной Мазо.
В июне украинка Марина Мороз во время прямого прямого эфира в Instagram рассказала, что Агапова употребляет наркотики, а из АТТ ее выгнали.
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