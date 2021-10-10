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Агапова: «Я бы хотела вызвать Марину Мороз, потому что она несет в интервью всякое дерьмо про меня»

Агапова бросила вызов Мороз, которая обвинила ее в употреблении наркотиков
01:15
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Боец UFC из Казахстана Мария Агапова бросила вызов украинке Марине Мороз.

«Я бы хотела вызвать Марину Мороз, потому что она несет в интервью всякое дерьмо про меня. Но обязательно подготовьте мне другую оппонентку, потому что я уверена, что она побоится биться со мной», — сказала Агапова после победы над колумбийкой Сабиной Мазо.

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

В июне украинка Марина Мороз во время прямого прямого эфира в Instagram рассказала, что Агапова употребляет наркотики, а из АТТ ее выгнали.

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Сергей Разин все материалы автора
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