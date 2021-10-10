Агапова: «Я бы хотела вызвать Марину Мороз, потому что она несет в интервью всякое дерьмо про меня»

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова бросила вызов украинке Марине Мороз.

«Я бы хотела вызвать Марину Мороз, потому что она несет в интервью всякое дерьмо про меня. Но обязательно подготовьте мне другую оппонентку, потому что я уверена, что она побоится биться со мной», — сказала Агапова после победы над колумбийкой Сабиной Мазо.

В июне украинка Марина Мороз во время прямого прямого эфира в Instagram рассказала, что Агапова употребляет наркотики, а из АТТ ее выгнали.