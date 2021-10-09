Агапова победила Мазо на UFC Fight Night

Казахстанская боец ММА Мария Агапова одержала победу в поединке с колумбийкой Сабиной Мазо в рамках основного карда турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).

Бой был остановлен в третьем раунде. Агапова победила удушающим приемом со спины.

Это был второй поединок основного карда. В первом в рамках мужского легчайшего веса американец Крис Гутьеррес победил бразильца Фелипе Колареса раздельным решением судей.

24-летняя Агапова одержала десятую победу в ММА при двух поражения. У ее 24-летней соперницы девять побед и три поражения.