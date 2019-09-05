Емельяненко троллит качков. Это месседж Какляеву?

Российский боец ММА Александр Емельяненко, который ранее подписал контракт на бой с известным российским стронгменом и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым?, предложил всем качкам заняться спортом. Видеообращение он опубликовал в своем Instagram.

— Зашел по дороге в спортзал и посмотрел, как занимаются качки, — рассказал Емельяненко. — Спросил у администратора, можно ли посмотреть. Мне ответили: «Посмотрите, но только через стекло». «Все понятно, насмотрелся». И ушел. Хотел снять вам такую картину, как качок подходит к штанге.

Сделал он подход и от штанги незаметненько, выдувая, идет к зеркалу. Подошел, посмотрел на себя, полюбовался со всех сторон. Дальше идет и разглядывает других качков, которые также любуются и думают, какие они красивые и прекрасные.

Хорош вам разглядывать друг друга. Спортом займитесь.

Кокляев и Емельяненко договорились. Будет мегабой



