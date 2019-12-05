Емельяненко рассказал, куда потратил гонорар от боя с Кокляевым

Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» признался, что гонорар за бой с Михаилом Кокляевым был не самым большим в его карьере. После победы он получил 1 миллион рублей.

— На что потратите свой гонорар? Или уже потратили?

— Да уже потратил. На благие дела.

— Благотворительность?

— Это одна из вещей, куда ушли деньги.

— Этот гонорар — самый большой в карьере?

— Нет.

— Были больше?

— Намного. (Илья Андреев)

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