Емельяненко рассказал, куда потратил гонорар от боя с Кокляевым
07:30
Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» признался, что гонорар за бой с Михаилом Кокляевым был не самым большим в его карьере. После победы он получил 1 миллион рублей.
— На что потратите свой гонорар? Или уже потратили?
— Да уже потратил. На благие дела.
— Благотворительность?
— Это одна из вещей, куда ушли деньги.
— Этот гонорар — самый большой в карьере?
— Нет.
— Были больше?
— Намного. (Илья Андреев)
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