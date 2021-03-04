Емельяненко рассказал, что делал после боя с Исмаиловым

Российский боец Александр Емельяненко объяснил свое отсутствие в медиа-пространстве после поражения от Магомеда Исмаилова.

Поединок прошел в Сочи 24 июля, Емельяненко проиграл нокаутом в третьем раунде. Недавно боец появился в качестве гостя на турнире АСА 118 и снова обратил на себя внимание публики.

— Все отлично, тренируюсь по два раза в день. Утром обязательно бегаю кросс перед основной тренировкой: пять километров по льду. Потихоньку набираю форму, привожу себя в порядок, — цитирует Емельяненко vseprosport.ru.

— Кросс — для сброса веса?

— Да, для выносливости. Бег — это основа любого вида спорта.

— После боя с Исмаиловым совсем не занимались?

— Нет. Отдыхал, бездельничал. Только сейчас начинаю приходить в форму.

— Как отдыхали?

— Да ничего не делал, просто бездельничал. Не ходил в спортзал, сачковал.

— Высказывания публичных людей, связанных с вашими проблемами, делаются от беспокойства за вас или ради хайпа?

— Я без понятия. Может, просто хотят заявить, очернить, что-то ляпнуть в интервью. Беспокойства у друзей и коллег никакого нет. Всё отлично. Все спокойны и довольны. С друзьями я повидался, всё нормально.

— Насколько быстро планируете вернуть форму?

— Всё будет зависеть от тренировочных процессов. Сейчас загружаюсь по полной, максимально. Делаю и тренировки на объём, и кардио, и ОФП, и железо. Выполняю всё, что необходимо в моём спорте.

— Организм нормально воспринимает резкий переход от безделия к таким тренировкам?

— Устал уже очень сильно организм. Я стараюсь загружаться потихоньку, аккуратно, по самочувствию. Начинаю — а во время тренировки увеличиваю нагрузку. Пока все нормально, без травм и повреждений.

Сейчас очень много предложений от разных организаций. Просто меня попросили не торопиться с выходом на ринг.