Емельяненко попросил не сравнивать Нурмагомедова с ним

Российский боец Bellator Федор Емельяненко рассказал об отношении к чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

— Смотрели ли вы последние бои Хабиба Нурмагомедова?

— Последние не смотрел, — признался Емельяненко в интервью ТАСС.

— Можете объяснить, почему Хабиб так крут и постоянно выигрывает?

— Хабиб нашел свой конек, он выигрывает своими сильными сторонами. Крут, потому что он — чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше своих оппонентов. Но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которых есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног. А так — он все делает правильно. И у него есть время для того, чтобы освоить эти техники и быть еще выше и лучше.

— Согласны с тем, что в том числе из-за него люди в последние годы вообще узнали о существовании ММА?

— Конечно, Хабиб повлиял на популярность ММА в нашей стране.

— Есть люди, которые сравнивают ваши достижения и достижения Хабиба. Корректно ли это делать?

— Я думаю, это неправильно. Все-таки мы разные, бьемся в разных весовых категориях, выступали и выступаем в разные эпохи. Это неправильно. Хабиб внес свой вклад, я — свой. Все эти обсуждения мне кажутся лишними.