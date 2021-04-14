Емельяненко отреагировал на новость о том, что Джиган просит 50 миллионов рублей за бой с ним

Боец ММА Александр Емельяненко отреагировал на информацию о том, что рэпер Джиган запросил 50 миллионов рублей за поединок с ним.

«Слышал, что Джиган запросил 50 миллионов за бой со мной. Что могу сказать — адекватная сумма. Медицина сейчас очень дорогая, и на лечение и восстановление после нашего поединка ему точно понадобится не меньше. А ведь он многодетный отец, ему же ещё семью кормить. Джиган, ты уверен в том, что делаешь?» — приводит Vseprosport слова Емельяненко.

Поединок между Емельяненко и Джиганом планируется провести по правилам бокса. Дата боя и площадка, на которой он пройдет, пока не определены.

39-летний Емельяненко — профессиональный боец ММА (28 побед, 8 поражений, 1 ничья). Также у него есть два боя в боксе: первый, состоявшийся в 2009 году, закончился вничью, а в 2019-м он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.