Экс-боец UFC Ерохин выиграл бой на голых кулаках за 35 секунд

Российский боец ММА Константин Ерохин дебютировал в кулачных боях на турнире Hardcore Fighting Championship. Он победил Саиджона Салихова техническим нокаутом.

Поединок закончился на 35-й секунде первого раунда. Ерохин отправил соперника в нокдаун, тот поднялся, но из-за перелома носа рефери запретил Салихову продолжать бой.

На счету 38-летнего Ерохина 10 побед (9 — нокаутом) и 4 поражения в ММА. В 2015 году он выступал в UFC, провел там два боя, но в обоих проиграл единогласным решением судей.