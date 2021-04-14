Экс-боец UFC Ерохин выиграл бой на голых кулаках за 35 секунд
13:25
Российский боец ММА Константин Ерохин дебютировал в кулачных боях на турнире Hardcore Fighting Championship. Он победил Саиджона Салихова техническим нокаутом.
Поединок закончился на 35-й секунде первого раунда. Ерохин отправил соперника в нокдаун, тот поднялся, но из-за перелома носа рефери запретил Салихову продолжать бой.
На счету 38-летнего Ерохина 10 побед (9 — нокаутом) и 4 поражения в ММА. В 2015 году он выступал в UFC, провел там два боя, но в обоих проиграл единогласным решением судей.
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