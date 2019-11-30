Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым в супертяжелой категории поединка по правилам бокса. Бой прошел в Москве на «ВТБ Арене».

38-летний Емельяненко попал левым хуком и отправил в нокаут Кокляева в первом раунде. Судьи остановили поединок, так как спортсмен не контролировал свое тело, и присудили победу Александру. Время продолжительности боя составило 2 минуты 47 секунд.

38-летний Александр Емельяненко в ММА — 28 побед, 7 поражений, 1 ничья, в боксе — 1 ничья.

40-летний Михаил Кокляев — двукратный чемпион России по тяжелой атлетике (2002, 2003), самый титулованный российский стронгмен (силовой экстрим), ни в ММА, ни в боксе не выступал.

Емельяненко отправил в нокаут Кокляева в первом раунде. Как это было