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Емельяненко оказался легче Джексона на 11 килограммов

04:00
Федор Емельяненко оказался значительно легче Куинтона Джексона. Фото MMA Fighting
Федор Емельяненко оказался значительно легче Куинтона Джексона. Фото MMA Fighting
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В Сайтаме (Япония) прошла процедура взвешивания перед турнирном Bellator 237. Участник главного поединка вечера, россиянин Федор Емельяненко, показал на весах 109 килограммов, сообщает MMA Junkie. Его соперник Куинтон Джексон оказался значительно тяжелее — 120,2 килограмма. Ранее сообщалось, что перед боем он набрал 11 килограмм.

43-летний Емельяненко в ММА одержал 35 побед и потерпел 6 поражений в MMA. На счету 41-летнего Джексона 38 побед и 13 поражений.

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