Экс-чемпиона UFC уволили с должности комментатора за участие в штурме Капитолия

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе, член Зала славы UFC Пэт Милетич был уволен с должности комментатора турниров американской лиги LFA из-за участия в штурме Капитолия на прошлой неделе. Об этом Милетич сообщил у себя в Instagram.

Милетич не скрывал, что находился у Капитолия 6 января, когда сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс и попытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов главы государства, победу на которых одержал Джозеф Байден. На одной из фотографий с манифестации рядом с Милетичем стоит мужчина, показывавший жест, который в США используют ультра-правые.

Of course Pat Miletich was in DC on Jan 6th. pic.twitter.com/nVp1yayVAp — John S. Nash (@heynottheface) January 11, 2021

На 54-летнего Милетича обрушилась критика в интернете — болельщики призывали руководство LFA уволить его. В результате лига прекратила сотрудничество с легендой UFC.

«Мне только что позвонили люди из LFA и сообщили, что на них оказывают большое давление, потому что я был в Капитолии, — сказал Милетич. — Я хочу, чтобы вы, ребята, знали, что люди, с которыми я гулял в Капитолии, никто из них — насколько я знаю — не участвовал ни в каком насилии. Я ходил с белыми, черными, множеством китайцев, сбежавших из коммунистического Китая, которые «за свободу»... Там были люди разных рас, религий...Но на LFA оказывалось большое давление, и, к сожалению, они решили дистанцироваться от меня. Я понимаю их позицию».

Милетич выступал с 1995 по 2008 годы. На его счету 29 побед, 7 поражений и 2 ничьи.