Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:12

Даниэль Кормье назвал три лучших боя 2023 года

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что поединок Шавката Рахмонова (16-0) с Джеффом Нилом (15-5), а также бои Ислама Махачева (24-1) с Александром Волкановски (25-2) и Джастина Гэтжи (24-4) с Рафаэлем Физиевым (12-2) — это на данный момент лучшие бои года.

«Бой Шавката с Нилом был сумасшедшим. Пересмотрите его. В этом поединке мы увидели жесткость и стойкость обоих бойцов, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Второй лучший бой в году — это поединок Александра Волкановски и Ислама Махачева. Мы увидели противостояние двух лучших бойцов pound-for-pound. Третий бой — это поединок Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева. Гэтжи сделал то, что он обычно делает — лишил соперника воли к победе. При этом оба бойца всю дистанцию бились в стойке».

Рахмонов победил Нила сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Гэтжи победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Даниэль Кормье
UFC
ММА
0
Читайте также
16-летняя Мирра Андреева приковала к себе внимание в Париже. Ее называют новой Шараповой
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
Путин рассказал о задачах погранслужбы РФ вблизи зоны боевых действий
Бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ
СМИ сообщили о достижении принципиальной договоренности по госдолгу США
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Адесанья: «У дю Плесси нет шансов на победу в бою с Уиттакером»

Александр Волкановски назвал бой мечты
Новости
RSS RSS
Все новости