Даниэль Кормье назвал три лучших боя 2023 года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) считает, что поединок Шавката Рахмонова (16-0) с Джеффом Нилом (15-5), а также бои Ислама Махачева (24-1) с Александром Волкановски (25-2) и Джастина Гэтжи (24-4) с Рафаэлем Физиевым (12-2) — это на данный момент лучшие бои года.

«Бой Шавката с Нилом был сумасшедшим. Пересмотрите его. В этом поединке мы увидели жесткость и стойкость обоих бойцов, — сказал Кормье на своем YouTube-канале. — Второй лучший бой в году — это поединок Александра Волкановски и Ислама Махачева. Мы увидели противостояние двух лучших бойцов pound-for-pound. Третий бой — это поединок Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева. Гэтжи сделал то, что он обычно делает — лишил соперника воли к победе. При этом оба бойца всю дистанцию бились в стойке».

Рахмонов победил Нила сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Гэтжи победил Физиева решением большинства судей (29-28, 29-28, 28-28). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

