Адесанья: «У дю Плесси нет шансов на победу в бою с Уиттакером»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) считает, что бывший чемпион в среднем весе Роберт Уиттакер (24-6) нокаутирует южноафриканца Дрикуса дю Плесси (19-2).

«Я хотел сразиться с дю Плесси на «Звезде Смерти» [стадионе Allegiant в Лас-Вегасе]. Я пытался, — сказал Адесанья на своем YouTube-канале. — У него был запланирован бой, и я такой: «К черту, отдайте его мне. Зачем ждать?»

Оказывается, что его бой с Робом [Уиттакером] пройдет всего три раунда. Мой прогноз? Я думаю, что Роб сможет его нокаутировать. Он нокаутирует его во втором раунде или будет избивать все три. Обычно я так не говорю, но у Дрикуса нет шансов на победу. Роб будет быстрее, крупнее, поэтому, возможно, Дрикус будет навязывать грязный бой. 70 процентов на то, что победит Уиттакер. Но я надеюсь, что победит Дрикус, потому что я хочу с ним подраться".

Уиттакер и дю Плесси подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США

