Александр Волкановски назвал бой мечты

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-2) заявил, что он бы хотел подраться против пикового экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Нужно помнить о чемпионах, которых я победил. Я победил всех чемпионов в полулегком весе, — сказал Волкановски в The MMA Fan Podcast. — Единственный чемпион, с которым я не дрался в полулегком весе, — это Конор Макгрегор. Конор в расцвете сил против пикового Волкановски — это тот бой, который хотели бы увидеть фанаты».

Волкановски следующий бой проведет против Яира Родригеса (15-3) 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.