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Экс-боец UFC Нельсон пожелал скорейшего выздоровления Федору Емельяненко

14:14
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Бывший боец ММА Рой Нельсон в Instagram опубликовал фото с российским бойцом Федором Емельяненко.

«Желаю тебе только лучшего! Пожалуйста, сделайте все, чтобы вылечить Федора от 2020 года. Выздоравливай!», — написал Нельсон.

Федор Емельяненко в Instagram уже рассказал о своем самочувствии. 21 января стало известно о заболевании бойца коронавирусом.

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.

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