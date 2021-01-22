Экс-боец UFC Нельсон пожелал скорейшего выздоровления Федору Емельяненко
14:14
Бывший боец ММА Рой Нельсон в Instagram опубликовал фото с российским бойцом Федором Емельяненко.
«Желаю тебе только лучшего! Пожалуйста, сделайте все, чтобы вылечить Федора от 2020 года. Выздоравливай!», — написал Нельсон.
Федор Емельяненко в Instagram уже рассказал о своем самочувствии. 21 января стало известно о заболевании бойца коронавирусом.
На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. У него есть контракт с Bellator, который предполагает еще два боя.
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