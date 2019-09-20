Эдди Альварес: «Я не считаю Хабиба непобежденным»

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес считает, что нынешнего обладателя титула Хабиба Нурмагомедова можно победить. Российский боец одержал 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах на профессиональном уровне.

— Я думаю, что есть определенный стиль, который позволит его победить, — цитирует MMAJunkie Альвареса. — Считаю, что я лучше других способен этот стиль применить. Не знаю, кто еще на это способен. Когда думаю о других бойцах в легком весе, мне не приходит в голову, кто бы еще мог это сделать. Причем я не считаю Хабиба непобежденным чемпионом. Думаю, что Глейсон Тибау победил его в 2012 году. Когда смотрю этот бой, чувствую, что Тибау был сильнее и побеждал, хотя судьи отдали победу Нурмагомедову. Так что есть стиль против Хабиба. Но сейчас он чемпион.